Программу на с++ С помощью рекурсивной функции conv (S, p) преобразовать представленное символьной строкой S натуральное p-ичное число (2 ≤ р ≤ 9) в целое число в десятичной системе счисления.
Информатика
Программу на с++ С помощью рекурсивной функции conv (S, p) преобразовать представленное символьной строкой S натуральное p-ичное число (2 ≤ р ≤ 9) в целое число в десятичной системе счисления.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Программа во вложении А вообще.. для кого функцию itoa и atoi придумали??
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