Печень не выполняет функцию : 1) образование соляной кислоты 2) образование глик??гена 3)барьерную .
Биология
Печень не выполняет функцию : 1) образование соляной кислоты 2) образование глик??гена 3)барьерную .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Печень не выполняет барьерную функцию
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