Я вышел из леса и остановился. Передо мной раскинулось поле золотой ржи. Вокруг б??ло тихо. Приближалась гроза. Тёмно-синяя туча закрыла половину неба. Около меня горячо и тускло ещё светило солнце. Ветра не было. Природа за...

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Я вышел из леса и остановился. Передо мной раскинулось поле золотой ржи. Вокруг б??ло тихо. Приближалась гроза. Тёмно-синяя туча закрыла половину неба. Около меня горячо и тускло ещё светило солнце. Ветра не было. Природа замерла в ожидании грозы. Всё притаилось, не слышно было ни одной птицы. Даже воробьи все спрятались, испугались грозы. Я глядел на громадную тучу и думал: сейчас сверкнёт молния, загремит гром и начнётся сильная буря. Но туча не двигалась, она по-прежнему давила на безмолвную землю и постепенно темнела. И вдруг я увидел, как вдали на фоне тёмного неба замелькало что-то светлое, оно было, как белый платочек. Это со стороны деревни летел белый голубь. Летел всё прямо, прямо и скрылся за лесом. Прошло несколько минут. Вокруг стояла та же тишина. Но вдруг замелькали в небе уже два платочка: это летели домой в деревню два белых голубя. Наконец подул сильный ветер, засверкали молнии, загремел отрывистый гром – началась буря. Всё закрутилось, захлестал ужасный ливень. Я едва добежал домой. Под крышей, на самом краю слухового окна, сидели два белых голубя: тот, который слетал за товарищем, и тот, кого он привёл и, может быть, спас. Они сидели рядом и чувствовали каждый своим крылом крыло соседа. Им было хорошо! И мне хорошо, глядя на них. Какая основная мысль текста? Помогите пожалуйста!!!!!!

Автор: Гость