Укажи слово, в котором все согласные являются парными по звонкости-глухости газета бельчонок верный мелкий
Русский язык
Укажи слово, в котором все согласные являются парными по звонкости-глухости газета бельчонок верный мелкий
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Газета- г-к , з-с,т-д.
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