РЕБЯТА ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ :( :( охарактеризовать каждый процесс в газах(изотермический,изобарический,изохорический,адиабатный)ответ пояснить формулами и чертижами
Физика
РЕБЯТА ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ :( :( охарактеризовать каждый процесс в газах(изотермический,изобарический,изохорический,адиабатный)ответ пояснить формулами и чертижами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как-то так. Там в последнем- это степень типа. Если что-то непонятно говори
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Какое наибольшее количество прямоугольных пластинок длиной 8 сантиметров и шириной 6 сантиметров получится если их вырезать из листа жести длина ко...
Математика
Алгебра
Математика
Найдите значение вырожений а)2 3/4 + 1 2/3 б)8 3/5 + 1 9/10 в)7/20 + 8 3/4 г)3 4/5 + 1 1/3 д)12 5/6 + 4/15