РЕБЯТА ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ :( :( охарактеризовать каждый процесс в газах(изотермический,изобарический,изохорический,адиабатный)ответ пояснить формулами и чертижами

Физика
РЕБЯТА ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ :( :( охарактеризовать каждый процесс в газах(изотермический,изобарический,изохорический,адиабатный)ответ пояснить формулами и чертижами
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Автор: Гость
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Гость:
Как-то так. Там в последнем- это степень типа. Если что-то непонятно говори 
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