РЕБЯТА ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ :( :( охарактеризовать каждый процесс в газах(изотермический,изобарический,изохорический,адиабатный)ответ пояснить формулами и чертижами

Физика

РЕБЯТА ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ :( :( охарактеризовать каждый процесс в газах(изотермический,изобарический,изохорический,адиабатный)ответ пояснить формулами и чертижами

Автор: Гость