Решить неопределенный интеграл ∫sqrt(4+x^2) dx
Алгебра
Решить неопределенный интеграл ∫sqrt(4+x^2) dx
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S (4+xˇ2)dx= 4x + 1/3. xˇ3 + C
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