Решите задачу плиз арифметическим способом если сможете
Математика
Решите задачу плиз арифметическим способом если сможете
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х ц - было на первой станции177-х ц - было на второй станциих-11,7=2*(177-х-7,5)х-11,7=339-2х3х=350,7х=116,9 (ц) - было на первой станции177-116,9=60,1 (ц) - было на второй станции Ответ: 116,9ц, 60,1 ц.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите мне и я вам помогу.Номер 31.Там не написано, но ещё надо сделать обозначить падежи имён прилагательных.Остальное в задании не надо делать.
Алгебра