Решите задачу плиз арифметическим способом если сможете

Гость: Гость:

х ц - было на первой станции177-х ц - было на второй станциих-11,7=2*(177-х-7,5)х-11,7=339-2х3х=350,7х=116,9 (ц) - было на первой станции177-116,9=60,1 (ц) - было на второй станции Ответ: 116,9ц, 60,1 ц.