Решите задачу плиз арифметическим способом если сможете

Математика
Решите задачу плиз арифметическим способом если сможете
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х ц - было на первой станции177-х ц - было на второй станциих-11,7=2*(177-х-7,5)х-11,7=339-2х3х=350,7х=116,9 (ц) - было на первой станции177-116,9=60,1 (ц) - было на второй станции  Ответ: 116,9ц, 60,1 ц.

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