Решите пожалуйста срочно задачю:в саду с нескольких кустов собрали 36 кг чёрной см??родины и 54 кг красной смородины.Сколько кустов смародины растёт в саду,если с каждого куста собрали по 9 кг ягод?

Математика
Решите пожалуйста срочно задачю:в саду с нескольких кустов собрали 36 кг чёрной см??родины и 54 кг красной смородины.Сколько кустов смародины растёт в саду,если с каждого куста собрали по 9 кг ягод?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)36+54=90 (кг) - всего собрали со всех кустов 2)90/9=10 (к) - было кустов в саду Ответ.  В саду было 10 кустов смородины
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