Каким способом образовано слово электровозный? 1) сложение основ 2) бессуффиксный 3) неморфологический 4) суффиксальный 5) аббревиация

Русский язык
Каким способом образовано слово электровозный? 1) сложение основ 2) бессуффиксный 3) неморфологический 4) суффиксальный 5) аббревиация
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сложение основ электро - и - воз.
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