Каким способом образовано слово электровозный? 1) сложение основ 2) бессуффиксный 3) неморфологический 4) суффиксальный 5) аббревиация
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Каким способом образовано слово электровозный? 1) сложение основ 2) бессуффиксный 3) неморфологический 4) суффиксальный 5) аббревиация
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сложение основ электро - и - воз.
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