Предложения со словами покрывало (сущ) покрывало (гл) пила(сущ) пила(гл)
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Предложения со словами покрывало (сущ) покрывало (гл) пила(сущ) пила(гл)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пушистое и мягкое покрывало греет холодными вечерами. Перед грозой небо покрывало хмурыми тучами. Девочка утром пила яблочный компот. Во дворе был слышен звук пилы. В ящике с инструментами лежала новая пила.
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