Предложения со словами покрывало (сущ) покрывало (гл) пила(сущ) пила(гл)

Гость: Гость:

Пушистое и мягкое покрывало греет холодными вечерами. Перед грозой небо покрывало хмурыми тучами. Девочка утром пила яблочный компот. Во дворе был слышен звук пилы. В ящике с инструментами лежала новая пила.