Найдите указанный член геометрической прогрессии (bn) по заданным условиям: b1=-2 q= -одна целая одна вторая, найти b4-?
Математика
Найдите указанный член геометрической прогрессии (bn) по заданным условиям: b1=-2 q= -одна целая одна вторая, найти b4-?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
РЕШЕНИЕ b(n) = b1*q^(n-1) b(4) = b1*q³ = -2*(3/2)³ = -2*3³/2³ = -2*27/8 = - 54/8 = - 6 3/4 ОТВЕТ: - 6 3/4 Дополнительно Члены прогрессии -2, -3, - 4 1/2 (-4,5) - 6 3/4 (-6,75)
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