Помогите решить определить кол во рабочих для строительства 28 тыс кв.м жилой площади жилья если работу необходимо выполнить за квартал ( 63 раб .дня) затраты труда на 1 кв.м жилой площади 2,84 чел-дня

Экономика

Помогите решить определить кол во рабочих для строительства 28 тыс кв.м жилой площади жилья если работу необходимо выполнить за квартал ( 63 раб .дня) затраты труда на 1 кв.м жилой площади 2,84 чел-дня

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