Помогите решить определить кол во рабочих для строительства 28 тыс кв.м жилой площади жилья если работу необходимо выполнить за квартал ( 63 раб .дня) затраты труда на 1 кв.м жилой площади 2,84 чел-дня
Экономика
Помогите решить определить кол во рабочих для строительства 28 тыс кв.м жилой площади жилья если работу необходимо выполнить за квартал ( 63 раб .дня) затраты труда на 1 кв.м жилой площади 2,84 чел-дня
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2.84×63=178.92 чел-квартал 28000/178.92 приблизительно 156 чел
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