Найти площадь фигуры, ограниченной прямой Х=3, ось Ох и график функции f(X)=X^2+2x

Математика
Найти площадь фигуры, ограниченной прямой Х=3, ось Ох и график функции f(X)=X^2+2x
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