В основании прямой призмы лежит прямоугольный треугольник, один из катетов котор??го равен 3, а гипотенуза равна (корень из 34) . Найдите площадь боковой поверхности призмы , если боковое ребро её равно 8. С рисунком если можно)
Геометрия
В основании прямой призмы лежит прямоугольный треугольник, один из катетов котор??го равен 3, а гипотенуза равна (корень из 34) . Найдите площадь боковой поверхности призмы , если боковое ребро её равно 8. С рисунком если можно)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Призму, думаю нарисовать мсожешь сама. стороны треугольника , лежащего в основании равны 3 корень из 34 и по теореме пифагора сумма квадратов катетов равна сумме ква гипотен-зы вычислишь другой катет он равен 5, площад боковой поверхности представляет собой в развороте прямоуголник состоящий из 3-х поверхностей, длина вот этого большого прямоугольника равна сумме сторон треуголника, а а ширина = 8 (в условии), площадь прям-ка = 8(3+5+кор 34) = 64+8*кор34
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