Реши уравнения Срочно! Номер 17
Математика
Реши уравнения Срочно! Номер 17
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Гость:
60/х=10 Х=60/10 Х=6 Ответ: 6
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