Сколько граммов этилового эфира уксусной кислоты можно получить из 11,5 г этанола и 30 г уксусной кислоты, если выход реакции составляет 80% от теоретического?Решение распишите подробно..
Химия
Сколько граммов этилового эфира уксусной кислоты можно получить из 11,5 г этанола и 30 г уксусной кислоты, если выход реакции составляет 80% от теоретического?Решение распишите подробно..
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рассчитаем какое из двух данных веществ взято в избытке, а потом решаем по недостатку nC2H5OH=11.5/46=0.25mol в избытке nCH3COOH=30/60=0.2mol 30g xg С2H5OH+CH3COOH=CH3COOC2H5+H2O 60g 88g x=30·88/60=44g mprakt=44·80%/100%=35.2%
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите мне и я вам помогу.Номер 31.Там не написано, но ещё надо сделать обозначить падежи имён прилагательных.Остальное в задании не надо делать.
Алгебра