Сколько граммов этилового эфира уксусной кислоты можно получить из 11,5 г этанола и 30 г уксусной кислоты, если выход реакции составляет 80% от теоретического?Решение распишите подробно..

Химия

Сколько граммов этилового эфира уксусной кислоты можно получить из 11,5 г этанола и 30 г уксусной кислоты, если выход реакции составляет 80% от теоретического?Решение распишите подробно..

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