Сколько граммов этилового эфира уксусной кислоты можно получить из 11,5 г этанола и 30 г уксусной кислоты, если выход реакции составляет 80% от теоретического?Решение распишите подробно..

Химия
Сколько граммов этилового эфира уксусной кислоты можно получить из 11,5 г этанола и 30 г уксусной кислоты, если выход реакции составляет 80% от теоретического?Решение распишите подробно..
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рассчитаем какое из двух данных веществ взято в избытке, а потом решаем по недостатку  nC2H5OH=11.5/46=0.25mol в избытке  nCH3COOH=30/60=0.2mol                     30g                  xg С2H5OH+CH3COOH=CH3COOC2H5+H2O                     60g                   88g x=30·88/60=44g mprakt=44·80%/100%=35.2%
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