отзыв по рассказу Кортик бронзовая птица

Гость: Гость:

У меня есть твердое убеждение, что некоторые вещи так и должны оставаться в прошлом. Не стоит ворошить, возвращаться в старые места, встречаться со некоторыми людьми (да, даже так!), протому как разочарование - страшная штука. А вдруг твоя "подлюга по песочнице" выросла настоящей "подлюкой"? Уж лучше запомнить ее такой, какой она была, с веснушками, в платьице выше колена, с бантиками.Однако же эта книга их тех, которые манят и зовут. Поэтому продолжая традицию перечитывать читанное некогда, я добралась и до этой книги. Я взяла ее в библиотеке. Книга вся заклеенная скотчем, еле держится. Мне вручили ее со словами: "Вот только сегодня вернули". Неужели это до сих пор читают? Кто? Как они узнали, что это надо читать?И еще, скажите, как она попала ко мне в 8 лет? Точнее, что я поняла из нее в 8 лет, хотела бы я знать? Ведь я не была даже пионером, хотя успела побывать октябренком.И хотя и тогда, и сейчас я читала ее запоем, для меня она расслоилась на две совершенно отдельные составляющие. С одной стороны, это нереально захватывающий и волнительный сюжет, с другой - идеология, идеология, идеология... Я снимала сюжет с этой книги, как сливки, оставляя само молоко нетронутым.Советское ну прямо сочится из этой книги. Это пионеры и комсомольцы, письма Ленину и немецким пионерам, отряды, горны и барабаны, собрания, летние трудовые лагеря, самохарактеристики, речи и речовки, песни у костра, кулаки, классовая борьба. Четкое разделение на "советских" и "несоветских". Пролетариев и всех остальных, кои, как известно - пережиток прошлого. Цепи рабства, сковавшие земной шар, разрывают все - и стар, и млад. Если ты не с нами, значит, ты против нас.А революции-то всего 7 лет! 7 лет - и совершенно новое поколение юношества. Но как бы широко они не смотрели на мир, призрак прошлого еще витает и будоражит умы. Отсюда старинные усадьбы, клады, тайные ходы и старинный тайники, убиенные графы и загадочные графини...Все бы хорошо, чисто, светло, самоотверженно, да вот осталась одна заковыка. Даже двойная мораль почудилась. Ну как, скажите Миша Поляков, такой весь из себя правильный, идейный пионер, комсомолец (его будущее видится таким - студент Коммунистического Института, командир, комиссар, герой ВОВ...) мог пойти на то, чтобы подговорить беспризорника Коровина на кражу? А что, он же все равно несознательный элемент. Причем эта кража (пропажа ножен) привела к тому, что Борька-жила убежал из дома и был вынужден прибиться к отряду беспризорников. Вот так! Ну и пусть, он же сын спекулянта, вора и мироеда Филина. Бей гадину!Вы это серьезно, товарищ Рыбаков? Это показалось мне как-то не по-товарищески. Ведь нужно же было дать человеку второй шанс, взять на буксир, прикрепить к отличнику-очкарику на исправление, первоспитать. И упомянуто-то об этот так, мимиходом, вскользь, а вот меня зацепило. Значит, советским прощается все (вспомните все огрехи, пустобрехство, розыгрыши Генки!), а остальным - так им и надо. Что ж, так и жили. Хорошо, что не все.Несмотря на это, книгу в любимое. Если убрать из книги всю политику и идеологию, она стала бы очередным детективчиком из серии "Детский детектив". Может быть, сегодняшние дети так и читают ее, как простой детектив или приключенческую повесть. Или как я в 8 лет - не понимая ничего из идеологической составляющей. Потому что несмотря на все перегибы и идеологические кульбиты, есть что-то, чем эта книга цепляет.А может, это и привлекает - такое вот организованное детство? С кружками и сборами. А не с праздношатанием, курением, алкоголем, токсикоманией и другими - маниями.Захотелось вернуться в свое детство, пусть и не советское, но такое безопасное и светлое.Напоследок...