Найдите площадь равнобедренного треугольника, если его основания равно 10 см, а бо??овая сторона равна 13 см
Геометрия
Найдите площадь равнобедренного треугольника, если его основания равно 10 см, а бо??овая сторона равна 13 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рассм. прямоуг. тр-к, образованный боковой стороной, высотой,проведенной к основанию и половиной основания, по т. Пифагора 13^2=h^2+(10/2)^2, h^2=169-25=144=12^2, S=1/2*основание*h=1/2*10*12=60 cм кв. - это ответ.
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