Определите массу и число атомов железа в 0,2 моль скльфата железа трехвалентного - Fe2(SO4)3
Химия
Определите массу и число атомов железа в 0,2 моль скльфата железа трехвалентного - Fe2(SO4)3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Fe2(SO4)3 M(Fe)=56. m(Fe)=56*2=112 112-1 моль х-0,2 моль х=112*0,2=22,4 гр
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