В двух хранилищах было 7 т капусты. Из одного хранилища отгрузили 650 кг капусты, а и?? другого в 4 раза больше. После чего в этом хранилище капусты не осталось. Сколько капусты осталось в первом хранилище?

Математика

В двух хранилищах было 7 т капусты. Из одного хранилища отгрузили 650 кг капусты, а и?? другого в 4 раза больше. После чего в этом хранилище капусты не осталось. Сколько капусты осталось в первом хранилище?

Автор: Гость