В двух хранилищах было 7 т капусты. Из одного хранилища отгрузили 650 кг капусты, а и?? другого в 4 раза больше. После чего в этом хранилище капусты не осталось. Сколько капусты осталось в первом хранилище?
Математика
В двух хранилищах было 7 т капусты. Из одного хранилища отгрузили 650 кг капусты, а и?? другого в 4 раза больше. После чего в этом хранилище капусты не осталось. Сколько капусты осталось в первом хранилище?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7т. -это 7000 кг. 650*4=2600(кг) было во втором хранилище. 7000-2600=4400(кг) в первом хранилищ. 4400-650=3750(кг)осталось в первом хранилище.
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