Известна итоговая цена в 1050 рублей (она включает в себя наценку 110%). Как узнать зак??почную цену?
Математика
Известна итоговая цена в 1050 рублей (она включает в себя наценку 110%). Как узнать зак??почную цену?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1050:210%=5р-1% 5X100%=500р
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