Для закладки сада заготовили ○ яблонь. Сколько яблонь осталось посадить, если уже посажено 5 рядов, по 16 яблонь в каждом ряду? Дополни условия и реши задачу.
Математика
Для закладки сада заготовили ○ яблонь. Сколько яблонь осталось посадить, если уже посажено 5 рядов, по 16 яблонь в каждом ряду? Дополни условия и реши задачу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для закладки сада заоотовили 148 яблонь. Сколько яблонь осталось посадить, если уже посажено 5 рядов по 16 яблоньв каждом ряду? Всего-148яблонь. Посадили-5р.по16яблонь. Осталось-?яблонь. Решение: 1)5×16=80(ябл.)-посадили. 2)148-80=68(ябл.)-осталось посадить. Ответ:68 яблонь
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