Для закладки сада заготовили ○ яблонь. Сколько яблонь осталось посадить, если уже посажено 5 рядов, по 16 яблонь в каждом ряду? Дополни условия и реши задачу.

Математика

Для закладки сада заготовили ○ яблонь. Сколько яблонь осталось посадить, если уже посажено 5 рядов, по 16 яблонь в каждом ряду? Дополни условия и реши задачу.

Автор: Гость