Какое число на один десяток меньше чем число которое читается та : Семь тысяч три
Математика
Какое число на один десяток меньше чем число которое читается та : Семь тысяч три
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7003-10 = 6993 (шесть тысяч девятьсот девяносто три)
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