Какой слово может быть в предложении:рыба со страшной силой хлеснула хвостом и пр??шла под самой ло_ской?
Русский язык
Какой слово может быть в предложении:рыба со страшной силой хлеснула хвостом и пр??шла под самой ло_ской?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рыба со страшной силой хлестнула хвостом и прошла под самой леской.
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