Какой слово может быть в предложении:рыба со страшной силой хлеснула хвостом и пр??шла под самой ло_ской?

Русский язык

Какой слово может быть в предложении:рыба со страшной силой хлеснула хвостом и пр??шла под самой ло_ской?

Автор: Гость