МОЖЕТЕ ПОЖАЛУЙСТА придумать 2 задачи про КУБ Не сложные мне очень срочно Помог??те ДАЮ 20

Математика

МОЖЕТЕ ПОЖАЛУЙСТА придумать 2 задачи про КУБ Не сложные мне очень срочно Помог??те ДАЮ 20

Автор: Гость