МОЖЕТЕ ПОЖАЛУЙСТА придумать 2 задачи про КУБ Не сложные мне очень срочно Помог??те ДАЮ 20
Математика
МОЖЕТЕ ПОЖАЛУЙСТА придумать 2 задачи про КУБ Не сложные мне очень срочно Помог??те ДАЮ 20
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Сторона куба равна 5 м, найти объем куба и площадь всех его граней. V = a³ = 5³ = 125 м³ S = 6*a² = 6*25 = 150 м² 2. Сторона куба равна 10см, найти диагональ куба. d² = 3a² d² = 3*10*10 = 300 см² d = √300 = 10√3 см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Два туриста вышли одновременно навстречу друг другу из пунктов , расстояние между которыми 18 км . скорость одного 4км/ч , а второго 5 км/ч. Через ...
Математика
Русский язык
Какой слово может быть в предложении:рыба со страшной силой хлеснула хвостом и пр??шла под самой ло_ской?
Физика