ЭДС аккумулятора 2В.Напряжение на внешней части цепи при токе 2А равно 1,84В.Найти сопротивление аккумулятора.
Физика
ЭДС аккумулятора 2В.Напряжение на внешней части цепи при токе 2А равно 1,84В.Найти сопротивление аккумулятора.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I сила тока E-эдс U- напряжение R-внешнее сопротивление r- внутреннее I=E/R+r E=IR+Ir IR=U E=U+Ir Откуда r=E-U/I r= 2-1,84/2=0.08Ом Вроде так
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
27 марта отмечают Международный день театра. Чем для людей важна деятельность театров. Расскажи о заинтересовавшем тебя театральном спектакле (напи...
Английский язык
Вставьте артикль, где необходимо 1. .... Neva flows into..... Gulf of..... Finland 2. This is.... map of... world. Can you read.... map? 3. ....
Геометрия
Проведите две прямые m и n, пересекающихся и точку F, не принадлежит одной из них. Пр??ведите через точку F прямые, параллельные прямым m и n. Выпо...
Математика
Две трубы работая одновременно наполняют бассейн за 11 часов 40 минут а одна первая труба наполняет бассейн за 28часов за сколько часов наполняет б...