Ленту Бессольцеву считали не такой как все.Что странного находили в ней одноклассники?Действительно ли это странные качества, на Ваш взгляд,или вы считаете их обыкновенными? Поясните свой ответ

Литература
Ленту Бессольцеву считали не такой как все.Что странного находили в ней одноклассники?Действительно ли это странные качества, на Ваш взгляд,или вы считаете их обыкновенными? Поясните свой ответ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одноклассники считали её сумашедшей потому что она шла против всего это стада баранов в котором есть высшие,а есть низшие.Она старалась помочь всем.В её характере и в ней самой есть то чего не было в тех ребятах.Она простой ребёнок с золотой душой.
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