Ленту Бессольцеву считали не такой как все.Что странного находили в ней одноклассники?Действительно ли это странные качества, на Ваш взгляд,или вы считаете их обыкновенными? Поясните свой ответ
Литература
Ленту Бессольцеву считали не такой как все.Что странного находили в ней одноклассники?Действительно ли это странные качества, на Ваш взгляд,или вы считаете их обыкновенными? Поясните свой ответ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одноклассники считали её сумашедшей потому что она шла против всего это стада баранов в котором есть высшие,а есть низшие.Она старалась помочь всем.В её характере и в ней самой есть то чего не было в тех ребятах.Она простой ребёнок с золотой душой.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Литература
Алгебра
Физика
ЭДС аккумулятора 2В.Напряжение на внешней части цепи при токе 2А равно 1,84В.Найти сопротивление аккумулятора.