Помогите задачу 20 с действием я в 4 классе
Математика
Помогите задачу 20 с действием я в 4 классе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)6×5=30(м2)-площадь. 2)30×145=4350(грамм)-1 раз. 3)55×30=1650(грамм)-2раз. 4)4350+1650=6000(грамм)-всего понадобилось краски. 5)6000грамм=6кг Ответ:(1) 6 кг.
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