Помогите, пожалуйста, по физике! Какое количество теплоты необходимо сообщить 10 ?? воды, имеющей температуру 0 °С, чтобы нагреть ее до тем¬пературы кипения и испарить? (Удельная теплоемкость воды 4200 Дж/кг • °С, удельная теп...
Физика
Помогите, пожалуйста, по физике! Какое количество теплоты необходимо сообщить 10 ?? воды, имеющей температуру 0 °С, чтобы нагреть ее до тем¬пературы кипения и испарить? (Удельная теплоемкость воды 4200 Дж/кг • °С, удельная теплота парообразования воды 2,3 МДж/кг.)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кол-во теплоты, необходимое для того, чтобы нагреть воду до 100 градусов: Q1 = c m (100 - t0) кол-во теплоты, необходимое для того, чтобы испарить воду: Q2 = L m значит, общее кол-во теплоты, которое потребуется для обеих операций с водой будет равно: Q = Q1 + Q2 Q = c m 100 + L m = 42*10^2 * 10^-2 * 10^2 + 23*10^5 * 10^-2 = 4 200 + 23 000 = 27 200 Дж
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