Помогите с упражнением 379
Русский язык
Помогите с упражнением 379
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) кувшин,желтый, глинняный 2)ведро,зеленое,большое 3) кружка красная,острая 4) тетрадка,фарфоровая, 5) стакан,прозрачный,белое,6) кисточка,стальная,
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