Помогите пожалуйста.Я сделала всё из задания,но в ещё учитель задал + обозначить п??дежи имён прилагательных.Номер 31

Гость: Гость:

Зимнем - предложный, пушистым - творительный, сказочной - предложный, зимним - творительный, погожим - творительный, свежим - творительный, морозном - предложный, дальнему - дательный, тёмному - творительный, знакомой - дательный, удобной - дательный, свежему - дательный, большого - родительный. Просто надо найти существительное от которого зависит это прилагательное. То есть: если * доброму мальчику* (мальчику - кому чему?) - дательный падеж, то значит доброму тоже будет дательный падеж.