Как хорошо сидеть в тепле и пить чай с вареньем! побудительное или нет
Русский язык
Как хорошо сидеть в тепле и пить чай с вареньем! побудительное или нет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет Оно не побуждает к действию.
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