Мише подарили коробкy с шарами, все они разного цвета (жёлтый,красный,оранжевый). На следyйщий день он достал 3 шара и сказал: - Я не трогал красные, но и не трогал жёлтые. Через полчаса он достал ещё 10 шаров и сказал: -...

Математика

Мише подарили коробкy с шарами, все они разного цвета (жёлтый,красный,оранжевый). На следyйщий день он достал 3 шара и сказал: - Я не трогал красные, но и не трогал жёлтые. Через полчаса он достал ещё 10 шаров и сказал: - Я не трогал красные, но и не трогал жёлтые. Сколько оранжевых шаров было? (Задачy придyмала сама) За правильный ответ даю 30Б

Автор: Гость