Мише подарили коробкy с шарами, все они разного цвета (жёлтый,красный,оранжевый). На следyйщий день он достал 3 шара и сказал: - Я не трогал красные, но и не трогал жёлтые. Через полчаса он достал ещё 10 шаров и сказал: -...
Математика
Мише подарили коробкy с шарами, все они разного цвета (жёлтый,красный,оранжевый). На следyйщий день он достал 3 шара и сказал: - Я не трогал красные, но и не трогал жёлтые. Через полчаса он достал ещё 10 шаров и сказал: - Я не трогал красные, но и не трогал жёлтые. Сколько оранжевых шаров было? (Задачy придyмала сама) За правильный ответ даю 30Б
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)10+3=13(шаров) Ответ:13 оранжевых шаров было.
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