Какой заряд сообщили конденсатору, если его энергия оказалось равной 3 Дж при электрической емкости 800 мкФ?
Физика
Какой заряд сообщили конденсатору, если его энергия оказалось равной 3 Дж при электрической емкости 800 мкФ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
W=q^2/2*C q=sqrt(2*W*C)=sqrt(2*3*800*10^-6)=6,92*10^-2 Кл
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