Какой заряд сообщили конденсатору, если его энергия оказалось равной 3 Дж при электрической емкости 800 мкФ?

Физика

Какой заряд сообщили конденсатору, если его энергия оказалось равной 3 Дж при электрической емкости 800 мкФ?

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