90000-(41958+10155:3385):13987*29798+2
Математика
90000-(41958+10155:3385):13987*29798+2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Будет 608. сначала делаешь то, что в скобках. 1 деление в скобках , 2 сложение в скобках, 3 деление, 4 умножение, 5 вычитание, 6 сложение. Получаеться 608
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