Первый лыжник за 3 часа пробежал 51 км, а второй лыжник пробежал за это же время на 6 ??м больше. на сколько км в час скорость первого лыжника больше скорости второго лыжника
Математика
Первый лыжник за 3 часа пробежал 51 км, а второй лыжник пробежал за это же время на 6 ??м больше. на сколько км в час скорость первого лыжника больше скорости второго лыжника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)51:3=17 км/ч-скорость 1 лыжника 2)51+6=57-пробежал 2 лыжник 3)57:3=19 км/ч-скорость 2 лыжника 4)19-17=на 2 км/ч больше Ответ:На 2 км/ч больше
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