Первый лыжник за 3 часа пробежал 51 км, а второй лыжник пробежал за это же время на 6 ??м больше. на сколько км в час скорость первого лыжника больше скорости второго лыжника

Математика

Первый лыжник за 3 часа пробежал 51 км, а второй лыжник пробежал за это же время на 6 ??м больше. на сколько км в час скорость первого лыжника больше скорости второго лыжника

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