Радиусы оснований усеченного конуса равны 5 дм и 10 дм, а образующая - 13 дм. Найдите: ??) высоту усеченного конуса; б) площадь его осевого сечения; в) угол наклона образующей к плоскости основания. Нужно с РИСУНКОМ!!!
Геометрия
Радиусы оснований усеченного конуса равны 5 дм и 10 дм, а образующая - 13 дм. Найдите: ??) высоту усеченного конуса; б) площадь его осевого сечения; в) угол наклона образующей к плоскости основания. Нужно с РИСУНКОМ!!!
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