Помогите номер 177 ововолкшшасломоаоаоааосоокоаопо

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Помогите номер 177 ововолкшшасломоаоаоааосоокоаопо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Громко прозвенел резкий звонок. Ученики громко и оживленно разговаривали. В класс неожиданно вошла учительница. Сразу стало тихо. Начался урок математики. Дети внимательно слушали тему. Вдруг зашёл опоздавший Миша.
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