Помогите номер 177 ововолкшшасломоаоаоааосоокоаопо

Гость: Гость:

Громко прозвенел резкий звонок. Ученики громко и оживленно разговаривали. В класс неожиданно вошла учительница. Сразу стало тихо. Начался урок математики. Дети внимательно слушали тему. Вдруг зашёл опоздавший Миша.