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Помогите!! номер 4,5 Срочно!!!!!!
Математика
Помогите!! номер 4,5 Срочно!!!!!!
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15×3=45 на 3 часа 15×4=60 на 4 часа 15×6=90 на 6 часов
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