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Зимою часть речи и падеж
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Зимою часть речи и падеж
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зимою 1 Н.ф. - зима (что?) - имя существительное. 2 Когда? Чем? - Т. п.
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