Помогите !!! Номер 4 !!!
Английский язык
Помогите !!! Номер 4 !!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хоть-бы на русском задание написали! Какой у тебя класс? (Мальчик , девочка)?
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