Помогите номер 7 пожалуйста

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Помогите номер 7 пожалуйста
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Гость:
Was so much fun So well So long So far So clever So warm So nicely So rainy So cosy So tired
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