Помогите...Нужно из данных величин выбрать и записать ту, которая меньше велечины 3ч. на 240с. Данные в скобках (2ч.55мин. , 176мин. , 2ч.54мин. , 20с.174мин.)

Математика

Помогите...Нужно из данных величин выбрать и записать ту, которая меньше велечины 3ч. на 240с. Данные в скобках (2ч.55мин. , 176мин. , 2ч.54мин. , 20с.174мин.)

Автор: Гость