Помогите...Нужно из данных величин выбрать и записать ту, которая меньше велечины 3ч. на 240с. Данные в скобках (2ч.55мин. , 176мин. , 2ч.54мин. , 20с.174мин.)
Математика
Помогите...Нужно из данных величин выбрать и записать ту, которая меньше велечины 3ч. на 240с. Данные в скобках (2ч.55мин. , 176мин. , 2ч.54мин. , 20с.174мин.)
Ответ(ы):
Гость:
Это число 176 минут 3ч = 10800 сек 240 сек = 10560сек 176 * 60= 10560 сек
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