Помогите. нужно составить 5 предложений с прилогательными и подчеркнуть главные члены предложения

Гость: Гость:

В магазине продаётся красивый подарок . - Подарок одной чертой , а продаётся двумя чертами На грядке расцвела красная роза . - Роза одной чертой , а расцвела двумя чертами За столом ел некультурный мальчик . - Мальчик одной , а ел двумя