Помогите. нужно составить 5 предложений с прилогательными и подчеркнуть главные члены предложения
Русский язык
Помогите. нужно составить 5 предложений с прилогательными и подчеркнуть главные члены предложения
Ответ(ы):
Гость:
В магазине продаётся красивый подарок . - Подарок одной чертой , а продаётся двумя чертами На грядке расцвела красная роза . - Роза одной чертой , а расцвела двумя чертами За столом ел некультурный мальчик . - Мальчик одной , а ел двумя
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