Помогите! Очень надо! В чём заключается химическое загрязнение окружающей среды?
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Помогите! Очень надо! В чём заключается химическое загрязнение окружающей среды?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моя твоя не розуміть. Йа Українка!
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