Помогите!! Одновременно навстречу друг другу вышли 2 поезда: из Москвы-товарный,а из Санкт-Петербурга-пассажирский.Скорость пассажирского поезда была в 2 раза больше,чем скорость товарного.На каком расстоянии от Москвы встретя...

Математика

Помогите!! Одновременно навстречу друг другу вышли 2 поезда: из Москвы-товарный,а из Санкт-Петербурга-пассажирский.Скорость пассажирского поезда была в 2 раза больше,чем скорость товарного.На каком расстоянии от Москвы встретятся поезда,если считать,что расстояние между этими городами 660км?

Автор: Гость