Помогите!! Одновременно навстречу друг другу вышли 2 поезда: из Москвы-товарный,а из Санкт-Петербурга-пассажирский.Скорость пассажирского поезда была в 2 раза больше,чем скорость товарного.На каком расстоянии от Москвы встретя...
Математика
Помогите!! Одновременно навстречу друг другу вышли 2 поезда: из Москвы-товарный,а из Санкт-Петербурга-пассажирский.Скорость пассажирского поезда была в 2 раза больше,чем скорость товарного.На каком расстоянии от Москвы встретятся поезда,если считать,что расстояние между этими городами 660км?
Ответ(ы):
Гость:
660/2=330(км/ч)-пассажирский 330/2=165(Км/ч)-товарный 660-165=495(км) Ответ:Они встретятся через 495 км
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