Помогите пажалуйста задание 21

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Помогите пажалуйста задание 21
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В основном это легко тебе просто нужно ответить на вопросы 1. собираешься ли ты идти на шоппинг в эти выходные? 2. собираешься ли ты смотреть телек вечером 3. собираешься ли ты посещать спорт клуб в следующем году 4. Собираешься ли ты танцевать после школы сегодня 5. собираешься ли ты отправлять имейлы завтра 6. собираешься ли ты идти на отдых в следующем месяце возможно тут надо ответить на вопросы про себя потому что тут не написано про кого, а в полной или короткой форме отвечать решать тебе
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