Помогите перевести: Я родилась и живу в Казахстане. Казахстан- моя Родина, мое Отечество. Земля, где родился человек и вырос, остается в его сердце навсегда. Горы и равнины, реки и озера, бескрайние степи и песчаные пустыни - в...

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Помогите перевести: Я родилась и живу в Казахстане. Казахстан- моя Родина, мое Отечество. Земля, где родился человек и вырос, остается в его сердце навсегда. Горы и равнины, реки и озера, бескрайние степи и песчаные пустыни - все это наш Казахстан. До чего же разнообразен животный мир! Каспийский осетр, горный барс, горный барс, архары, сайгачье стадо, беркут и сокол, много-много других животных и птиц всегда являлись и являются гордостью казахстанцев. Смотрю на карту и поражаюсь, ведь вся таблица Менделеева находится в недрах Казахстана, и ведь не просто находится, а имеется в огромных количествах: и газ, и нефть, и металлы, и соли, и огромные запасы пресной и минеральной воды. У каждого человека есть фамилия, имя и отчество. А что является фамилией, именем и отчеством моей страны? Гимн, флаг, герб! Флаг голубого цвета означает мир и благополучие. Золотое солнце с лучами- покой и богатство. А парящий орел олицетворяет щедрость и зоркость, высоту помыслов. Сколько доброго хочется сказать о своем Казахстане!

Автор: Гость