Помогите перевести: Я родилась и живу в Казахстане. Казахстан- моя Родина, мое Отечество. Земля, где родился человек и вырос, остается в его сердце навсегда. Горы и равнины, реки и озера, бескрайние степи и песчаные пустыни - в...
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Помогите перевести: Я родилась и живу в Казахстане. Казахстан- моя Родина, мое Отечество. Земля, где родился человек и вырос, остается в его сердце навсегда. Горы и равнины, реки и озера, бескрайние степи и песчаные пустыни - все это наш Казахстан. До чего же разнообразен животный мир! Каспийский осетр, горный барс, горный барс, архары, сайгачье стадо, беркут и сокол, много-много других животных и птиц всегда являлись и являются гордостью казахстанцев. Смотрю на карту и поражаюсь, ведь вся таблица Менделеева находится в недрах Казахстана, и ведь не просто находится, а имеется в огромных количествах: и газ, и нефть, и металлы, и соли, и огромные запасы пресной и минеральной воды. У каждого человека есть фамилия, имя и отчество. А что является фамилией, именем и отчеством моей страны? Гимн, флаг, герб! Флаг голубого цвета означает мир и благополучие. Золотое солнце с лучами- покой и богатство. А парящий орел олицетворяет щедрость и зоркость, высоту помыслов. Сколько доброго хочется сказать о своем Казахстане!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Менин туган жерим Казакстан.Менин астанам Казакстан.Менин журегим тек Казакстан деп согады.Тау мен тасы,коли мен озени,шексиз аймактар мен шол далалар бари осы Казакстанда.Бари жануарлар алеми.Каспи тенизи,карлы барс,аркар ,буркит пен лашын коп коп жануарлар мен кустар осынын бари Казакстанда
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