12 запитань по тексту джури козака Швайки
Українська література
12 запитань по тексту джури козака Швайки
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1.Хто написал розповідь? 2.Хто являється головним героєм? 3.Тема твору? 4.Головна думка? 5.Де вирешали переночувати Грицик і Санько? 6.Скількі днів плили хлопці? 7.Куди приїхав Пилип? 8.Скільки їшли Швайко і хлопці? 9.Сколько років було Санькові? 10.Що мав робити Грицик на початку тексту? 11.Що мав робити Санько на початку тексту ? 12.Чим закінчилась розповідь
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