Правила чтения стихотворения перед слушателями
Литература
Правила чтения стихотворения перед слушателями
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Быть уверенным в себе 2) Не волноваться 3)Если кто-то не слушает постараться его завлечь 4)читать Как можно громче чтобы могли услышать всё 5)
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