Правила чтения стихотворения перед слушателями

Литература
Правила чтения стихотворения перед слушателями
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Быть уверенным в себе 2) Не волноваться 3)Если кто-то не слушает постараться его завлечь 4)читать Как можно громче чтобы могли услышать всё 5)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Проект чому не можно палити стерню?3кл.
Ответить
Биология
1. Установите последовательность основных групп растений в ходе эволюции, начиная с самой древней: а) голосеменные б) водоросли в) цветковые ...
Ответить
Українська мова
Ясне сонце світить нам,десь далеко з неба,посилаючи свої промінці для чудового на??трою.Синтаксичний розбір речення
Ответить
Физика
1 кг расплавленной меди охладили на 1 градус ниже температуры плавления. Сколько в??делилось теплоты?
Ответить
Математика
Смвмненрррррррр565675764егеге
Ответить